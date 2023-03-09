Четверг, 9 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани открывает свои двери новое бюро защиты прав предпринимателей

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Рязанское отделение предпринимательского объединения «ОПОРА РОССИИ» открывает в нашем регионе бюро защиты прав предпринимателей.

В задачи организации входит предотвращение незаконных действий, рейдерских захватов и давления в отношении представителей малого бизнеса.

«Аналогичные органы работают в Москве и нескольких других регионах России,сообщила председатель общественной организации Евгения Халамцева. – Бизнес все чаще нуждается в защите, в цивилизованном выяснении отношений».

Юристы фирмы «Асессор» будут оказывать помощь предпринимателям по разным вопросам – от правильного составления различных документов или обжалования проблем с кадастровой оценкой стоимости имущества до неоправданных штрафов и случаев административного давления.

«Все консультации проводятся бесплатно. Отдельно у нас имеется возможность защищать интересы бизнеса в рязанских и московских судах», – уведомил руководитель нового бюро, адвокат Георгий Писарев.

В бюро защиты прав предпринимателей можно обратиться лично по адресу: ул. Право-Лыбедская, 35 корп. 2 (подьезд 2, этаж 2, офис 13), офис юридической фирмы «Асессор». Прием по средам и четвергам с 9:00 до 11:00.

Предварительная запись по телефону в Рязани (4912) 28-41-41.

Руководителю бюро можно написать на почту pisarev.georgi собачка gmail.com.

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