В Рязани открылся турнир по ММА памяти кавалера ордена Мужества Александра Тарасюка

26 октября в Академии единоборств состоялось торжественное открытие турнира по смешанному боевому единоборству (ММА) памяти мастера спорта России, кавалера ордена Мужества Тарасюка Александра Александровича. Участников и гостей соревнований приветствовал Губернатор Рязанской области Павел Малков.

В церемонии участвовали заместитель министра физической культуры и спорта региона Виталий Шабанов, заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО Рязанской области, участник спецоперации, кавалер двух орденов Мужества гвардии капитан Егор Андреевич Пахомов, родственники А. А. Тарасюка, сослуживцы, представители общественных организаций, спортсмены, тренеры, судьи.

Губернатор Павел Малков посетил турнир по приглашению одного из участников встречи с отцами, которая прошла накануне в Правительстве Рязанской области. Приветствуя собравшихся, глава региона отметил важность увековечения памяти о Героях Отечества. В том числе в рамках проведения спортивных соревнований. Он пожелал участникам достойных соперников и ярких поединков.

В соревнованиях, которые продлятся два дня, участвуют более 350 спортсменов из 17 регионов России и Республики Беларусь. Они проходят в трех юношеских возрастных группах и одной взрослой. Финальные поединки начнутся 27 октября в 11.00.

А. А. Тарасюк родился в Рязани. Окончил Рязанское высшее военное командное училище связи. Находясь на службе в рядах Вооруженных Сил РФ, не раз с успехом выполнял задания, связанные с риском для жизни. Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть» II степени, «За отличие в воинской службе» I, II и III степени, «За возвращение Крыма», «Участнику военной операции в Сирии».

При выполнении боевой задачи 13 ноября 2020 года получил ранения, несовместимые с жизнью. За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, проявленные при этом самоотверженность, мужество и отвагу А. А. Тарасюк посмертно награжден орденом Мужества.