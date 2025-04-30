В Рязани открыли реконструированную мемориальную доску Герою СССР Аулову

Во вторник, 29 апреля, в Рязани открыли реконструированную мемориальную доску Герою СССР подполковнику Василию Ивановичу Аулову. Об этом сообщила пресс-служба городской Думы.

Доска находится на доме № 9 по улице Белякова. 15 лет назад её установили по инициативе Рязанского приборного завода, на котором 10 лет работал Аулов. В преддверии 80-летия Победы памятную доску отреставрировали.

В торжественной церемонии приняли участие внуки Героя Алексей Александрович и Дмитрий Александрович Вольские, первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев, представители администрации города, АО «ГРПЗ», жители микрорайона, учащиеся школы № 21.

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По словам Антона Астафьева, Россия непобедима, пока люди помнят героев, погибших на полях сражений. Депутат выразил благодарность руководству и коллективу приборного завода за бережное отношение к памяти ветеранов.