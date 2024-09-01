В Рязани открыли памятник Олегу Рязанскому

В Рязани в субботу, 31 августа, открыли памятник Олегу Ивановичу Рязанскому. Мероприятие стало завершающей точкой празднования 929-летия города Рязани. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Памятник установили в сквере Бульвара Победы на Московском шоссе. На церемонии открытия присутствовали глава администрации города Виталий Артёмов, заместитель руководителя аппарата администрации Михаил Тихонский, Герой Советского Союза Юрий Плугин, представители структурных подразделений администрации, региональных силовых ведомств, общественных, ветеранских и коммерческих организаций, жители и гости города.

Памятник «Олегу Рязанскому от благодарных потомков» изготовлен на средства, собранные жителями города Рязани, и установлен при содействии компании «Зеленый сад».

Памятник создан мастерами из города Гусь-Хрустальный. По задумке, в дневные часы и особенно в закатных лучах он предстает перед зрителями как хрустально-прозрачный, чистый в помыслах образ святого Олега Рязанского. В ночное время монумент излучает мощный золотой свет, рассеивающий мрак и ведущий за собой – как это было при жизни святого.

Праздничный вечер для рязанцев и гостей продолжился театрализованной постановкой Тульского военно-исторического клуба, а Рязанский губернаторский симфонический оркестр под руководством Сергея Оселкова подарил присутствующим удивительный концерт.