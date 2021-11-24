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Среда, 24 ноября, 2021
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В Рязани открыли набор в школу стендапа

7info

В Рязани на деньги губернаторского гранта откроют школу стендапа. Набор учеников открыт, сообщает пресс-служба регионального министерства образования и молодёжной политики.

Организатор школы — финалист шоу «Comedy Battle» на телеканале ТНТ, владелец клуба «Punch» Дмитрий Птицин. Он приглашает на занятия студентов рязанских вузов, мечтающих покорить сцену и желающих понимать юмор.

Вести занятия будут «квалифицированные спикеры и опытные комики».

Ранее РИА «7 новостей» опубликовало интервью рязанского стендапера.

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