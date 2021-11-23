Дмитрий Гринь: Могу ответственно заявить, что в Рязани сформировалось крепкое стендап-комьюнити

В последние несколько лет все большую популярность приобретает такой жанр, как «стендап». Передачи на ТВ собирают у экранов большое количество зрителей, залы, где проходят концерты стендап-комиков, никогда не бывают пустыми.

А как обстоят дела со стендапом в Рязани? Есть ли у него преданные поклонники? Об этом и многом другом корреспонденту РИА «7 новостей» рассказал Дмитрий Гринь — участник второго и третьего сезона проекта «Взрослые люди» на канале «360».

Дмитрий, как давно ты занимаешься стендапом?

— В целом шесть лет, но первые пару лет я выступал редко, один-два раза в месяц. Дальше — чаще. Практически каждую неделю. Я знаю многих комиков, особенно в больших городах, которые выступают чуть ли не каждый день! Они, за год — два, могут «прокачаться» быстрее и качественнее, чем я за свои шесть лет. Время и сроки, здесь не имеют значения. Главное — работа, опыт и результат. Так что… Отвечу так, впервые я вышел на сцену со своим монологом — шесть лет назад.

С чего начинал?

— В молодости я немного играл в КВН. В какой-то момент, так сложились обстоятельства, что, моё занятие КВНом закончилось. Но хотелось заниматься юмором. Открыл для себя, ещё зарождающийся в нашей стране, такой жанр, как стендап. Долго изучал, присматривался. Начал писать что-то своё. И при первой же возможности, выступил на «открытом микрофоне» в культовом месте для всех любителей комедии в нашем городе — баре «Червячок». Кстати, это произошло 20 декабря 2015 года. Знаменательная дата в стендап-тусовке нашего города. Считается, что именно с этого дня в Рязани начался стендап.

Как принял решение участвовать в проекте«Взрослые люди»?

— Решение принял моментально! На самом деле, на момент когда я начал работать в проекте, уже отсняли и показывали первый сезон. Меня порекомендовали руководству проекта, участники того самого первого выпуска. Поэтому, когда руководство канала «360»приняли решение снимать второй выпуск, меня позвали в проект. И я, разумеется, не мог отказаться поучаствовать в чём-то новом для себя. Но это было в прошлом году. В этом году, состоялся очередной, уже третий сезон, в который меня также пригласили. Съёмки проходили в начале ноября, на канале уже прошли эфиры и в данное время наши выступления уже выкладываются на Ютубе.

О чём рассказывал в своих монологах на проекте?

— У меня нет какой-то одной, основной темы. Я шучу обо всём. В своих монологах, я стараюсь «показать» зрителям, их самих. И при этом, постараться заставить их посмеяться. Многие видят в моих шутках своих родных, друзей и самих себя. Разумеется, не обходится без «семейных историй». Про жену и сына. Соседей. Просто прохожих. Ну и конечно, про себя. Я по натуре, насколько самокритичен, настолько и самоироничен.

Впечатления об участии в проекте, как всё было организовано, какие результаты участия? Что нового для себя почерпнул? Интересные моменты и встречи во время проекта?

— Сразу нужно отметить, что проект не имеет соревновательный характер. Там нет победителей и проигравших. Никого не «выгоняют» и «не скидывают». Поэтому вся работа над проектом проходила в доброжелательной и дружеской обстановке. Это мой первый опыт участия в теле-проектах, поэтому впечатления очень яркие и позитивные. Руководство, продюсеры, авторы — все общаются на равных. Всегда помогут и словом и делом. Ну и конечно участники, партнёры по проекту. Люди совершенно разные, но все однозначно интересные: сценаристы, ведущие торжественных мероприятий, врачи, педагоги, радио-ведущие, рок-музыканты, частные предприниматели, певцы и многие другие. Очень здорово, когда людей таких разных профессий что-то объединяет. И просто замечательно, что есть такие проекты, на которых, такие люди могут собраться и сообща сделать что-то интересное.

Как дела со стендапом обстоят в Рязани сейчас? Где выступаете?

— Как я уже говорил раньше, стендап живёт в нашем городе уже шесть лет. Но многие рязанские комики уже достигли такого уровня, что их приглашают участвовать в разных интернет и теле-проектах. Можно ответственно заявить, что в нашем городе сформировалось крепкое стандап-комьюнити. Были проведены сотни мероприятий. Так называемые «открытые микрофоны», концерты местных и приглашённых комиков и ещё много других, интересных форматов. Несколько лет, эти мероприятия проводились на нескольких площадках. Но в прошлом году, наконец-то, рязанский стендап обрёл дом. Теперь в Рязани есть свой стендап-клуб! К сожалению, из-за пандемии мероприятия приостановились. Но мы надеемся, что всё это очень скоро закончится, и мы скоро увидимся с любителями комедии в нашем стендап-клубе «Панч»!