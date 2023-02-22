Среда, 22 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани открыли мемориальную доску в память о старшем лейтенанте ВДВ Алексее Яковлеве

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Источник: "Рязанские ведомости"

В Рязани увековечили память гвардии старшего лейтенанта ВДВ Алексея Яковлева. На фасаде его родной русской классической школы №7 открыли мемориальную доску. В церемонии участвовали родители Алексея – Наталья Владимировна и Андрей Валентинович, сослуживцы, педагоги и учащиеся школы, а также представители общественных организации Рязани. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

В 2014 года Алексей поступил в РВВДКУ им. Маргелова. После окончании училища в 2019 году был распределён в 137-ой гвардейский парашютно-десантный полк Рязани и продолжил карьеру офицера. В 2021 году Алексею Яковлеву было присвоено звание гвардии старший лейтенант ВДВ.

C 24 февраля 2022 года в составе ВДВ Алексей исполнял свой воинский долг на территории Украины в операции по демилитаризации и денацификации. 1 марта Алексей погиб в городе Ирпень Киевской области. Посмертно гвардии старший лейтенант Яковлев Алексей Андреевич награждён орденом Мужества.

Память о выпускнике будет увековечена не только на фасаде школы. Два юнармейских отряда будут носить имя гвардии старшего лейтенанта Алексея Яковлева.

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