В Рязани открылась выставка, посвященная 205-летию со дня рождения Якова Полонского

В экспозиционном зале библиотеке имени Горького открылась выставка, посвященная 205-летию со дня рождения нашего земляка — Якова Петровича Полонского.

В экспозиции представлены не только альбомы «Мой костер в тумане светит…» (Рязань, 2004) и «Яков Полонский — художник» (Рязань, 2019), но и копии уникальных документов — рисунков и живописных работ поэта из Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля.

Живописное наследие Полонского, фотографии дорогих и близких ему людей, статьи и монографии рассказывают нам о тех местах, с которыми неразрывно связана судьба Якова Петровича: Рязань, Санкт-Петербург, Одесса и Тифлис.

Планшетная выставка Рязанского музея путешественников «Еще не все мне довелось увидеть…» посвящена кавказскому периоду жизни Якова Петровича и отражает яркие впечатления поэта. В планшетной экспозиции представлены географические карты, фотографии мест, где побывал Полонский, а также стихотворные строки и рисунки писателя, созданные в этот период.

Общую атмосферу родной для Полонского Рязани, Санкт-Петербурга и Кавказа на выставке помогли создать работы рязанских художников: заслуженного работника культуры Российской Федерации Т. П. Власовой, председателя Рязанской организации Союза художников Российской Федерации В.Л. Грушо-Новицкого, членов рязанской организации Союза художников Российской Федерации: М. А. Преснякова, М. Л. Будылевой, Е. В. Фроловой, А. Ю. Оконечникова, Д. Н. Гумбатовой, С. С. Ханоян, М. А. Ибрагимовой.

Специально для выставки «Весь мир открыт моим очам…» А. Н. Мироновым (член РО СХР) был написал портрет Я. П. Полонского, ставший визуальной доминантой экспозиции наряду с портретом Я. П. Полонского работы художника-любителя Н. М. Анитова.

Центральное место в экспозиции также заняли скульптурные портреты (макеты памятника Я.П. Полонскому), выполненные Василием и Полиной Горбуновыми. Эти макеты были созданы в 2018 году для участия в конкурсе, проходившего в стенах библиотеки им. Горького накануне 200-летия со дня рождения поэта. На выставке «Весь мир открыт моим очам…» скульптурные портреты вновь радуют читателей и гостей библиотеки своими пропорциями и изысканными формами, даря надежду, что все макеты, став памятниками, будут установлены на улицах Рязани.

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Выставочный проект подготовлен библиотекой им. Горького при поддержке Министерства культуры Рязанской области, Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, Государственного архива Рязанской области, Рязанского музея путешественников, Рязанского железнодорожного колледжа, Рязанской организации Союза художников России.

Выставка «Весь мир открыт моим очам…» продолжит работу до 25 января 2025 года в часы работы библиотеки.

Возрастное ограничение: 6+.