Понедельник, 26 августа, 2024

В Рязани отключат холодную воду 27 августа на некоторых улицах Рязани

Автор: Кристина Аманн

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Фото из группы МУП РМПТС ВКонтакте

27 августа в Рязани отключат холодную воду на некоторых улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Отключение связано с ремонтом на водопроводе. Воды не будет с 9:00 27 августа и до 00:00 28 августа.

Воду отключат на улице Пирогова (д. 4, д. 8), улице Октябрьская д. 61 (бизнес-центр); проезде Шабулина д. 10 (торговая компания), д. 18 (приборо-строительное предприятие), д. 20 (троллейбусное депо).

Снизят подачу холодной воды в Канищеве, Недостоеве, Семчине, в поселках Приокский и Ворошиловка.

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