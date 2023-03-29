Среда, 29 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани остановили подростка без прав на неисправном ВАЗе

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В Рязани наряд ППСП остановил подростка, управлявшего автомобилем без водительских прав. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

На улице Крупской патрульные обратили внимание на ВАЗ-2109, который толкал молодой человек. При этом машина двигалась странно.

Полицейские остановили авто. Управлял им, как выяснилось, житель областного центра 2006 года рождения. По закону у 17-летнего подростка не может быть прав на управление автомобилем.

Также установлено, что этот ВАЗ должен быть снят с учета, имеет механические повреждения и передвигаться на нём нельзя.

Сотрудники Госавтоинспекции оформили необходимые документы и отправили машину на штрафстоянку.

Решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности.

В Рязани остановили подростка без прав на неисправном ВАЗе

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