В Рязани остановили подростка без прав на неисправном ВАЗе

В Рязани наряд ППСП остановил подростка, управлявшего автомобилем без водительских прав. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

На улице Крупской патрульные обратили внимание на ВАЗ-2109, который толкал молодой человек. При этом машина двигалась странно.

Полицейские остановили авто. Управлял им, как выяснилось, житель областного центра 2006 года рождения. По закону у 17-летнего подростка не может быть прав на управление автомобилем.

Также установлено, что этот ВАЗ должен быть снят с учета, имеет механические повреждения и передвигаться на нём нельзя.

Сотрудники Госавтоинспекции оформили необходимые документы и отправили машину на штрафстоянку.

Решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности.