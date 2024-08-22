В Рязани остановили пьяную женщину, которая перевозила на автомобиле двух маленьких детей

Вечером 21 августа в Рязани остановили автомобиль, которым управляла нетрезвая женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Полицейские заметили, что автомобиль «Лада Калина» совершает спонтанные маневры из стороны в сторону. За рулем оказалась 37-летняя местная жительница, в салоне находились двое малолетних детей.

Сотрудники Госавтоинспекции провели освидетельствование и установили, что у водителя 1,021 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Женщину от управление транспортом отстранили.

На рязанку составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Ей грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.