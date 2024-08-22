Четверг, 22 августа, 2024

В Рязани остановили пьяную женщину, которая перевозила на автомобиле двух маленьких детей

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: 62.мвд.рф/

Вечером 21 августа в Рязани остановили автомобиль, которым управляла нетрезвая женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Полицейские заметили, что автомобиль «Лада Калина» совершает спонтанные маневры из стороны в сторону. За рулем оказалась 37-летняя местная жительница, в салоне находились двое малолетних детей.

Сотрудники Госавтоинспекции провели освидетельствование и установили, что у водителя 1,021 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Женщину от управление транспортом отстранили.

На рязанку составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Ей грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Разведывательные самолёты США заметили в Чёрном море у Крыма

Суд рассмотрит меру пресечения обвиняемому в нападении на супружескую пару в Новой Москве

В Рязани ограничат движение и парковку из-за Фестиваля креативных индустрий

В Госдуме предложили лишать мигрантов гражданства РФ за любое сексуальное насилие

Средний срок ипотечного кредита в Рязанской области за год вырос на 2,5 года

«Люблю создавать красоту, работаю с удовольствием». Студентка РГРТУ Мария Куркина рассказала о начале карьеры в «Зелёном саде»

В Клепиковском районе в аварию попал 17-летний мотоциклист

Житель Ряжска украл из пруда рыбхоза более 50 кг рыбы

В Госдуме поддержат законопроект о выплатах супругам за долгий брак

В Рязанском перинатальном центре родоразрешили женщину после страшной аварии

Виноделы объяснили, как аномальная жара повлияет на качество и цену вина

Даты рождения мужчин, которые становятся идеальными мужьями