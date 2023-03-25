В Рязани определили подрядчика для ремонта ДК «Птицеводов»

В Рязани определён подрядчик, который будет выполнять ремонт ДК «Птицеводов». Информация о завершении конкурсных процедур появилась на сайте Госзакупок.

Начальная центра контракта на капитальный ремонт здания ГАУК «Рязанский Дворец культуры и искусства», расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Зафабричная, д. 12, составляла 418 млн 793 тыс 635,54 руб. Победитель снизил её до 330 млн. 177 тыс. 893,46 руб.

Тендер выиграло ООО «Еврострой». По данным сайта rusprofile.ru организация являлась поставщиком в 38 государственных контрактах на сумму 1 076 829 718 руб.