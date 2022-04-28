В Рязани обсудили строительство многоквартирного дома на улице Бирюзова

В четверг, 28 апреля, в Рязани на публичных слушаниях озвучен вопрос о строительстве многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, с детскими и спортивными площадками на улице Бирюзова.

- Реклама -

Проектом застройки предусмотрено дополнительное благоустройство территории — создание большого сквера, с озеленением, декоративным освещением, урнами, лавочками. Сквер будет открыт не только для жителей комплекса, но и для всех горожан.

Отмечается, что в настоящее время состояние зелёной зоны в этом месте неудовлетворительное: наличие мусора, кустарников. Реализация проекта дополнит районы новым благоустроенным сквером.