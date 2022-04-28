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Четверг, 28 апреля, 2022

В Рязани обсудили строительство многоквартирного дома на улице Бирюзова

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В Рязани обсудили строительство многоквартирного дома на улице Бирюзова

Александр Ильин

В четверг, 28 апреля, в Рязани на публичных слушаниях озвучен вопрос о строительстве многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, с детскими и спортивными площадками на улице Бирюзова. 

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Проектом застройки предусмотрено дополнительное благоустройство территории — создание большого сквера, с озеленением, декоративным освещением, урнами, лавочками. Сквер будет открыт не только для жителей комплекса, но и для всех горожан. 

Отмечается, что в настоящее время состояние зелёной зоны в этом месте неудовлетворительное: наличие мусора, кустарников. Реализация проекта дополнит районы новым благоустроенным сквером.

В Рязани обсудили строительство многоквартирного дома на улице Бирюзова
В Рязани обсудили строительство многоквартирного дома на улице Бирюзова

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