В Рязани наступают жаркие дни – включаем леденящие сериалы

Три летние новинки, от которых точно будут «мурашки».

Синоптики наконец-то порадовали рязанцев хорошей погодой. Пока столбики термометров поднимаются до 25 градусов, предлагаем вечерами окунуться не только в прохладную ванну, но и в холодящую атмосферу супер-модных сейчас сериалов из Кореи и Турции.

А еще мы поделимся секретом, как посмотреть фильмы, абсолютно не платя за интернет-трафик. Полезный совет нам подсказали вTele2 – он будет в конце материала.

Этим летом на экраны вернулись сразу несколько корейских дорам, полюбившихся российским зрителям. Однако и турецкие кинематографисты не снижают темпов выпуска захватывающих турдизи. Причем, жанры придутся по вкусу каждому – если корейцы специализируются на расследованиях и экшене, то турки – профи в историях о жизни. Выбирайте на свой вкус!

«Теневой детектив 2» 18+ (Корея)

В новом сезоне криминального триллера герой продолжает бескомпромиссное расследование. Готовьтесь к загадкам: столь запутанное убийство могло бы поставить в тупик даже Шерлока Холмса, ведь в преступлении обвиняют самого сыщика. Удастся ли таинственному шантажисту поставить шах и мат детективу, и что предпримет наш герой, чтобы оказаться на шаг впереди? Ответ на это узнаем после просмотра, но одно ясно уже сейчас – каждая серия будет держать в напряжении.

«Незнакомки» 18+ (Корея)

Эта интригующая и одновременно трогательная история удивительно совмещает в одном сценарии мелодраматический сюжет на тему «дочки-матери», крутые полицейские разборки и любовные коллизии. Безрассудная мать-одиночка работает физиотерапевтом и воспитывает дочь. На первый взгляд, вполне обычная житейская ситуация… Но вот только чаду уже 29 лет, и она сама в силу своего возраста и профессии «воспитает» кого угодно: девушка возглавляет патрульную группу в местном полицейском участке. Обеих героинь ждут нестандартные ситуации, невероятные приключения и, конечно, большая и чистая любовь.

«Синий изгнанник» 18+ (Турция)

Столь многообещающее название еще одной турецкой премьеры июля не обманет ожидания тех, кто любит сюжеты погорячее. Сюжет необычен: коммандос решил прогуляться на лодке в море и… внезапно спас прекрасную незнакомку. Постепенно воспоминания о последних событиях жизни возвращаются к потерявшей память девушке, и она осознает, что ее прошлое весьма далеко от честных отношений с законом.

Двойная польза: в кармане – подборка сериалов, а дома – бесплатный интернет

Понятное дело, что для просмотра всех этих сериалов нужны гигабайты интернета. Обидно же, если трафик закончится в самый интересный момент?

Мы решили повысить градус пользы материала и посмотрели, что этим летом предлагают операторы в нашем регионе. Очень удачно оказалось, что клиентам Tele2 в Рязанской области сейчас подключают бесплатный домашний интернет! При оформлении заявки до 22 августа 2023 года первые три месяца безлимита на скорости 100 Мбит/с пользователи получат в подарок. А затем цена будет сопоставима с чашкой кофе – всего 230 рублей в месяц. Оформить заявку можно прямо сейчас за пару касаний в приложении Tele2.