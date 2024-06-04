В Рязани наградили специалистов библиотечного дела

В Рязани специалисты библиотечного дела получили высокие награды. Об этом сообщается в группе «Библиотека им. С.А.Есенина (г.Рязань)».

Благодарность главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы объявлена исполняющей обязанности директора МБУК «ЦБС г. Рязани» Сериковой Елене Владимировне

За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в организацию библиотечного обслуживания населения города Рязани и в связи с Общероссийским Днем библиотек почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации награждены:

Поэстова Маргарита Алексеевна, главный библиотекарь отдела культурно-массовых коммуникаций Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Рязани»

Афанасьева Ольга Александровна, заведующий отделом организационно-методической работы Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Рязани».

Благодарностью главы администрации города Рязани награждены:

Баскакова Светлана Викторовна, главный библиограф информационно-библиографического отдела Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Рязани»

Иванова Ася Львовна, главный библиотекарь библиотеки-филиала №10 муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Рязани»

Благодарностью управления культуры администрации города Рязани награждены:

Кузнецова Наталия Олеговна, главный библиотекарь отдела организационно-методической работы Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Рязани»

Гудкова Марина Викторовна, ведущий библиотекарь отдела формирования библиотечных фондов Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Рязани».