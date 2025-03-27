В Рязани наградили победителей XXVIII городского конкурса «Школьный музей»

В конференц-зале РГУ имени С. А. Есенина состоялась торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей XXVIII городского конкурса-фестиваля «Школьный музей». Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Организатором конкурса стал детско-юношеский Центр «Звезда» при поддержке управления образования и молодежной политики администрации города Рязани, Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, РГУ им. Есенина, Музея истории молодежного движения, школы № 40.

В этом году фестиваль был посвящен 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и собрал свыше 120 участников из 31 образовательного учреждения города Рязани.

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Конкурсная программа фестиваля проводилась в следующих номинациях:

«Страница семейного календаря»

«Этот День Победы!»

«Связь поколений: от Победы к Победе»

«Маршруты Победы»

«Живая история Победы!»

Все конкурсные работы были подготовлены на основе архивных, документальных, краеведческих, исследовательских материалов, семейных архивов и архивов школьных музеев.