В Рязани наградили победителей XXVIII городского конкурса «Школьный музей»

В конференц-зале РГУ имени С. А. Есенина состоялась торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей XXVIII городского конкурса-фестиваля «Школьный музей». Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.
Организатором конкурса стал детско-юношеский Центр «Звезда» при поддержке управления образования и молодежной политики администрации города Рязани, Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, РГУ им. Есенина, Музея истории молодежного движения, школы № 40.
В этом году фестиваль был посвящен 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и собрал свыше 120 участников из 31 образовательного учреждения города Рязани.
Конкурсная программа фестиваля проводилась в следующих номинациях:
- «Страница семейного календаря»
- «Этот День Победы!»
- «Связь поколений: от Победы к Победе»
- «Маршруты Победы»
- «Живая история Победы!»
Все конкурсные работы были подготовлены на основе архивных, документальных, краеведческих, исследовательских материалов, семейных архивов и архивов школьных музеев.