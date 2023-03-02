В Рязани начали подготовку к празднованию 78-й годовщины Победы

В четверг, 2 марта, в Рязани прошло первое заседание рабочей группы по подготовке к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила ВКонтакте мэр города Елена Сорокина.
По её словам, особое значение празднование Дня Победы приобретает в условиях специальной военной операции.
В Рязани планируется провести ставшие уже традиционными акции «Окна Победы», «Песни Победы». Глава администрации обещает адресно поздравить каждого ветерана, под их окнами проведут концерты и мини-парад. Также пройдут акции «Георгиевская ленточка» и «Сад памяти».
В проекте «Без срока давности» будут задействованы школьные музеи и музейные уголки. В ходе акции «Хранители истории» первичные отделения «Движения первых» продолжат шефство над военными памятниками и мемориалами, изучат их историю, займутся благоустройством и будут вести просветительскую работу.
Активисты юнармейского движения примут участие во всероссийской акции «Вахта памяти» на мемориалах города.
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