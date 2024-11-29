В Рязани на улице Новой под колеса “Газели” попала женщина с ребенком

В Рязани на ул. Новой водитель “Газели” наехал на женщину с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Авария произошла 29 ноября примерно в 13:00. По предварительной информации, за рулем автомобиля находился 41-летний рязанец. Он сдавал назад и, не убедившись в безопасности своего маневра, наехал на 38-летнюю жительницу Рязанского района и ребенка 2-х лет.

Женщина и ребенок попали в больницу. Отмечается, что им оказана помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.