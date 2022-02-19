В Рязани на месте недостроя на Куйбышевском шоссе планируют построить четыре высотки

В Рязани на месте недостроенного рынка на Куйбышевском шоссе, 17, планируют возвести четыре многоэтажных жилых дома. Проект застройки опубликован на сайте городской администрации.
Согласно документу, между высотками будет находиться зелёная зона. Со стороны железной дороги — шумозащитный экран. Количество этажей в проекте не указано.
Под застройку отведут два участка: 12 921 кв.м. и 11 811 кв.м. За разрешением на их использование обратилась компания ООО «Авента».
Напомним, 3 марта в Рязани пройдут публичные слушания проекта.