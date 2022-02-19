В Рязани на месте недостроя на Куйбышевском шоссе планируют построить четыре высотки

В Рязани на месте недостроенного рынка на Куйбышевском шоссе, 17, планируют возвести четыре многоэтажных жилых дома. Проект застройки опубликован на сайте городской администрации.

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Согласно документу, между высотками будет находиться зелёная зона. Со стороны железной дороги — шумозащитный экран. Количество этажей в проекте не указано.

Под застройку отведут два участка: 12 921 кв.м. и 11 811 кв.м. За разрешением на их использование обратилась компания ООО «Авента».

Напомним, 3 марта в Рязани пройдут публичные слушания проекта.