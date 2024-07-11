Четверг, 11 июля, 2024

В Рязани на месяц перекроют участок улицы Белинского

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от prostooleh на Freepik

С 12 по 20 июля в Рязани будет ограничено движение транспорта по улице Белинского от пересечения с улицей Новой до пересечения с улицей Боголюбова. Это связано с проведением капитального ремонта магистральных трубопроводов, сообщается на сайте администрации.

Ограничения будут действовать с 8:00 до 17:00 20 июля. На время проведения работ на участке будут установлены соответствующие дорожные знаки, а места работ будут огорожены.

Администрация города рекомендует автомобилистам заранее планировать маршрут и по возможности выбирать альтернативные пути объезда.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Молния и разрушение: что принесет соединение Марса и Урана 16 июля

Рязанские врачи провели сложнейшую одномоментную операцию 72-летнему рязанцу

Кинологи Росгвардии спасли утопающую пожилую пару в Рязанской области

Какой санаторий выбрать: советы компании Путевка.ком

Более 16 км пути отремонтировано на МЖД в Рязанской области с начала ремонтно-путевой кампании 2024 года

В Рязани скатилась припаркованная машина и протаранила другой автомобиль

Путин дал российское гражданство добровольцу СВО из Сербии

В ДТП на автодороге Рязань — Спасск пострадали пять человек

Алексей Охотников: «Главное для инженера — не только „чтобы всё крутилось, вертелось и работало“, но и коннект с людьми»

Вторая машина попала в ДТП на строящемся мосту в Сараевском районе

Опубликовано видео с места ДТП в Рязанском районе

Трое детей утонули в Рязанской области с начала купального сезона