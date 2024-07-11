В Рязани на месяц перекроют участок улицы Белинского

С 12 по 20 июля в Рязани будет ограничено движение транспорта по улице Белинского от пересечения с улицей Новой до пересечения с улицей Боголюбова. Это связано с проведением капитального ремонта магистральных трубопроводов, сообщается на сайте администрации.

Ограничения будут действовать с 8:00 до 17:00 20 июля. На время проведения работ на участке будут установлены соответствующие дорожные знаки, а места работ будут огорожены.

Администрация города рекомендует автомобилистам заранее планировать маршрут и по возможности выбирать альтернативные пути объезда.