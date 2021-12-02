В Рязани на 9 лет осудили двух рецидивистов за убийство знакомого табуреткой

В Рязани суд вынес приговор двум мужчинам 36 и 47 лет, которые признаны виновными в причинение смерти своему знакомому, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным правоохранителей, компания приятелей 16 сентября 2020 года распивала спиртное. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого обвиняемые жестоко избили знакомого, в том числе табуреткой и её частями. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

Позже злоумышленники пояснили следователям, что таким образом хотели «воспитать» приятеля, объясняя, что нужно вести себя «по-мужски».

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Ранее привлекавшихся к ответственности жителя Шиловского района и уроженца Саратова осудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, группой лиц, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего).