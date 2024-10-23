В Рязани на 17 дорогах завершается ремонт

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов провел провёл совещание с начальником управления дорожного хозяйства и транспорта Анатолием Зуевым. Тема — ремонт дорог в городе.
Ремонт завершается на 17 дорогах. Ведутся работы на Липецком мосту.
Специалисты управления строго контролируют технологические процессы укладки асфальта. Все работы должны проводиться в тёплую погоду, обрадает внимание мэр. В следующем месяце подрядчики должны завершить установку знаков, светофоров и благоустройство.
Виталий Артёмов поручил ускорить проведение всех работ и строго следить за их завершением в сроки, предусмотренные контрактами.