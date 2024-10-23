Среда, 23 октября, 2024
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В Рязани на 17 дорогах завершается ремонт

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Валерия Мединская

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов провел провёл совещание с начальником управления дорожного хозяйства и транспорта Анатолием Зуевым. Тема — ремонт дорог в городе.

Ремонт завершается на 17 дорогах. Ведутся работы на Липецком мосту.

— Проводим комплексный ремонт, в который входит благоустройство прилегающих территорий, установка новых светофоров, высадка деревьев, замена остановочных комплексов и т.д. Аварийные выбоины в асфальтобетонном покрытии заделаны на 600 участках улично-дорожной сети города Рязани, — пишет в своём telegram-канале Артёмов.

Специалисты управления строго контролируют технологические процессы укладки асфальта. Все работы должны проводиться в тёплую погоду, обрадает внимание мэр. В следующем месяце подрядчики должны завершить установку знаков, светофоров и благоустройство.

— Провели модернизацию 51 светофора, в них заменены элементы автоматизированной системы управления дорожным движением для повышения пропускной способности перекрёстков. В проектах по ремонту дорог особое внимание уделяем безопасности и адаптации пространств для маломобильных горожан. В этом году модернизировали 5 остановок общественного транспорта. Будем продолжать эту работу далее, — говорится в сообщении.

Виталий Артёмов поручил ускорить проведение всех работ и строго следить за их завершением в сроки, предусмотренные контрактами.

В Рязани на 17 дорогах завершается ремонт
В Рязани на 17 дорогах завершается ремонт
В Рязани на 17 дорогах завершается ремонт
В Рязани на 17 дорогах завершается ремонт
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