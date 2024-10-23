В Рязани на 17 дорогах завершается ремонт

— Провели модернизацию 51 светофора, в них заменены элементы автоматизированной системы управления дорожным движением для повышения пропускной способности перекрёстков. В проектах по ремонту дорог особое внимание уделяем безопасности и адаптации пространств для маломобильных горожан. В этом году модернизировали 5 остановок общественного транспорта. Будем продолжать эту работу далее, — говорится в сообщении.