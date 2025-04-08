В Рязани на 13 дней перекроют движение на участке улицы Чкалова

В связи с проведением ремонтных работ движение транспорта по улице Чкалова на участке от пересечения с Первомайским проспектом до улицы Профессора Никулина будет закрыто с 08:00 10 апреля до 22:00 23 апреля. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Автобусы маршрута № 2 при движении от остановки «Вокзал Рязань-2» в сторону Первомайского проспекта будут следовать по улицам Вокзальная — Первомайский проспект, далее по привычному маршруту.

На время ремонта на участке будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

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Администрация города просит жителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов передвижения.