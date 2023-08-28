Жительница Рязани сообщила о маньяке на улице Высоковольтной

Пользовательница соцсети сообщила о мужчине, пристававшем к девушкам у подъезда на улице Высоковольтной. Пост разместила группа «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам рязанки, они с подругой сидели ночью на лавочке. Неизвестный подошёл, снял трусы, предложил пойти к нему.

Рязанка предполагает, что это — «маньяк из ЦПКиО, который разведует новые территории».

Лицо мужчина скрыл за медицинской маской, надвинутой на глаза кепкой. На вид неизвестному 45-50 лет.

Рязанка призывает девушек быть осторожными.