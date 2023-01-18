В Рязани могут появиться две новые мемориальные доски

На заседании комитета по социальным вопросам депутаты одобрили и вынесли на заседание Рязанской городской Думы вопросы об установлении двух мемориальных досок. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

На фасаде школы №69 запланировано установить доску со следующим текстом: «В этой школе учился командир парашютно-десантного взвода, гвардии лейтенант Артём Аркадьевич Прокопович (05.12.1998 – 22.05.2022). Героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Указом Президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно)».

Также планируется разрешить муниципальному предприятию города Рязани «Кустовой вычислительный центр» установить мемориальную доску на фасаде здания по ул. Станкозаводская, д.27, со следующим текстом: «В этом здании с 1984 по 2017 г. работал Александр Алексеевич Цулимов, директор МП «Кустовой вычислительный центр» (с 1999 г.), заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ, почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России, академик Российской муниципальной академии».

Окончательные решения будут приняты на заседании Рязанской городской Думы.