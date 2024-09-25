В Рязани комиссия по финансовой дисциплине погасила долги на 30,3 млн рублей

25 сентября в администрации Рязани прошло заседание межведомственной комиссии, занимающейся укреплением финансовой дисциплины. В состав комиссии вошли руководители различных структур администрации, а также сотрудники областной налоговой службы и правоохранительных органов региона.

Комиссия работала с 377 должниками, общей задолженности которых составила 118,2 млн. рублей, анализируя поступления в городской бюджет от юридических и физических лиц. Из 150 должников (39,8%) не только полностью, но и частично удалось погасить долги на сумму 30,3 млн. рублей, из которых 11,7 млн. рублей направлено в бюджет Рязани.

Также была проведена работа с юридическими и физическими лицами, которым выставлены низкие заработные платы. На заседание приглашены 151 налогоплательщик и отправлено 32 информационных письма, направленных на стимулирование работодателей к повышению зарплат.

В рамках заседания присутствовали 19 должников с общей задолженностью свыше 8 млн. рублей и 5 работодателей, выплачивающих зарплату ниже минимального уровня. В результате адресной работы 5 должников погасили свои долги на сумму более 1 млн. 300 тыс. рублей.