В Рязани к открытию готовится Пасхальная ярмарка

Тематическая Пасхальная ярмарка готовится к открытию в Рязани на площади Победы. Она продлится с 19 по 24 апреля.

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Организатор проекта – АНО «Агентство развития бизнеса». Свою продукцию на ярмарке предложат производители товаров из Рязани и области.

Всего будет представлено более 100 видов товаров. Это куличи, творог, молочная продукция, хлебобулочные изделия, мясо, мёд и продукты пчеловодства, травяные чаи, сувениры и изделия ручной работы.

На площадке пасхальной ярмарки будет открыта фуд-зона с кондитерскими изделиями, пирогами и горячими напитками. В течение работы ярмарки будут проводиться тематические мастер-классы по декорированию сувенирных пасхальных яиц и деревянных игрушек, росписи пряников, завариванию чая, и изготовлению свечей.

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Пасхальная ярмарка будет работать в будни с 10.00 до 20.00. В выходные дни – 09.00 до 20.00.