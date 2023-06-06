В Рязани изъяли смертельно опасный напиток «Мистер Сидр»

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Рязанской области вместе с правоохранителями приняли меры для недопущения продажи в Рязани смертельно опасного напитка «Мистер Сидр», сообщает сайт ведомства.

В России в результате употребления напитка «Пивная продукция — «Мистер Сидр», произведенной ООО «АНДИ» (г. Самара, п. Винтай, ул. Гаражная, д. 15), скончались несколько человек, несколько находятся в больницах.

— Ядовитый сидр в основном продавался в ларьках с разливными напитками — они сейчас очень популярны и находятся чуть ли не в каждом дворе, — пишет телеграм-канал Baza.

Какие конкретно меры приняты в Рязани, изымалась ли продукция, в сообщении Роспотребнадзора не указано. Ранее «КП-Рязань», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, писала об изъятии со cклада 1,5 тонны напитка.

Роспотребнадзор просит рязанцев сообщать о продаже «Мистер Сидр» по телефону горячей линии 8-800-100-22-62, тел. 8 (491-29) 2-98-07.