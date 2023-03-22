Среда, 22 марта, 2023
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В Рязани ищут очевидцев наезда 84-летнего водителя на 12-летнюю девочку

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Следственное управление УМВД России по Рязанской области разыскивает очевидцев ДТП в Рязани.

14 марта 2023 года в 12.20 у строения № 1 в районе Сысоево 84-летний водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на 12-летнюю девочку. По предварительным данным, школьница переходила дорогу в неположенном месте.

Пострадавшего ребёнка госпитализировали.

Всех, кто располагает информацией о ДТП, просят обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12 корпус 1.

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