В Рязани ищут очевидцев двух смертельных ДТП с пешеходами

Следственное управление УМВД России по Рязанской области ищет очевидцев ДТП.

22 мая 2024 года, примерно в 11:30, в Рязани, возле дома 11 на улице Советской Армии, 30-летний житель города, управляя автомобилем «Форд-Транзит», при движении задним ходом сбил 87-летнюю женщину-пешехода.

Пострадавшая была доставлена в больницу, где 3 августа 2024 года скончалась.

15 сентября 2024 года, около 20:25, в Рязани, возле дома 60 на улице Большой, 29-летний водитель автомобиля «Ягуар» сбил 37-летнего местного жителя.

В результате ДТП пешеход скончался на месте.

Если вы были свидетелем одного из этих ДТП или обладаете какой-либо информацией, обращайтесь в отдел №4 Следственной части УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1, или по телефону (4912) 44-46-08.