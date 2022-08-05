Татьяна Проводина

В Рязани идёт приёмка образовательных учреждений к началу учебного года

Фото с сайта Администрации Рязани

В Рязани идёт приёмка образовательных учреждений к началу учебного года.

В работе участвуют сотрудники управления образования и молодёжной политики администрации, представители Совета руководителей образовательных учреждений, депутатского корпуса и Общественной палаты Рязани. Об этом сообщает рязанская мэрия.

Комиссия проверяет безопасность территории, санитарное состояние помещений и общую готовность к старту занятий. Также оценивается соблюдение санитарных правил – наличие санитайзеров, рециркуляторов, а также состояние столовых и медкабинетов.

До 10 августа проверят 107 детских садов, 67 школ и 15 учреждений дополнительного образования. Замечания устранят до начала учебного года.

В Рязани идёт приёмка образовательных учреждений к началу учебного года
В Рязани идёт приёмка образовательных учреждений к началу учебного года
В Рязани идёт приёмка образовательных учреждений к началу учебного года
В Рязани идёт приёмка образовательных учреждений к началу учебного года
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