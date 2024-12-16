В Рязани и шести районах области прошли рейды по мигрантам

Сотрудники Управления МВД России по Рязанской области в прошедшие выходные провели в Рязани и в регионе профилактические рейдовые мероприятия, направленные на усиление контроля и надзора за выполнением требований действующего законодательства в части соблюдения режима пребывания иностранными гражданами. Также в ходе рейдов выявляли и пресекали административные правонарушения.

В ходе проведенных мероприятий в территориальные органы внутренних дел города Рязани доставили 143 иностранных гражданина.

В Рязани выявили и пресекли 18 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами. В Рязанском, Касимовском, Сапожковском, Чучковском, Шиловском и Михайловском районах области выявили и пресекли 11 правонарушений, совершенных иностранными гражданами.