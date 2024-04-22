Понедельник, 22 апреля, 2024

В Рязани и Касимове из незаконного оборота изъяли более 90 литров алкогольной продукции

Автор: Кристина Аманн

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В прошедшие выходные в Рязани и Касимове пресекли нарушения правил реализации алкогольной продукции. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

В Рязани изъяли из незаконного оборота 42 литра алкоголя из магазинов на улицах Кирпичного завода и Новаторов. На улице Интернациональной изъяли 34 литра алкогольной продукции из кафе.

Выявили нарушения в селе Заборье Рязанского района и в городе Касимове. Здесь незаконно продавали спиртные напитки в магазине. Изъяли 16 литров алкоголя.

По факту нарушений возбуждены дела об административном правонарушении по ч.2 и ч.3 ст.14.16 КоАП РФ, по которой на должностных лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 20 000 рублей до 40 000 рублей с конфискацией алкогольной продукции.

А также возбуждены дела об административном правонарушении по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ, по которой на должностных лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 000 рублей до 1 миллиона рублей.

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