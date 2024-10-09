Среда, 9 октября, 2024

В Рязани горожане изловили с поличным «мусорных сеятелей» 

Автор: Алексей Самохин

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Фото: t.me/eco_pronsk

Активные жители Московского района Рязани изловили с поличным «мусорных сеятелей», сообщает телеграм-канал регионального мусорного оператора «Эко-Пронск». 

Люди, о которых идёт речь, привезли к дому на улице Ветеринарной, 17, целый прицеп тонированного «Патриота» с хламом, который не относится к твёрдым бытовым отходам. 

По словам рязанцев, они привозят свой мусор на контейнерную площадку у дома не впервые. На этот раз привезли шифер. 

Для вывоза строительных отходов необходимо нанимать специальный бункер, выбрасывая его в помойку, «мусорные сеятели» пытаются сэкономить.

Представители «Эко-Пронска» написали заявление в полицию. 

— Наша позиция заключается в том, что сфера обращения с отходами должна стать цивилизованной, — говорится в телеграм-канале мусорного оператора. 

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