В Рязани горожане изловили с поличным «мусорных сеятелей» 

Активные жители Московского района Рязани изловили с поличным «мусорных сеятелей», сообщает телеграм-канал регионального мусорного оператора «Эко-Пронск».

Люди, о которых идёт речь, привезли к дому на улице Ветеринарной, 17, целый прицеп тонированного «Патриота» с хламом, который не относится к твёрдым бытовым отходам.

По словам рязанцев, они привозят свой мусор на контейнерную площадку у дома не впервые. На этот раз привезли шифер.

Для вывоза строительных отходов необходимо нанимать специальный бункер, выбрасывая его в помойку, «мусорные сеятели» пытаются сэкономить.

Представители «Эко-Пронска» написали заявление в полицию.