Четверг, 4 июля, 2024

В Рязани городские службы перевели в усиленный режим работы

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/ve_artemov

Городские службы в Рязани перевели на усиленный режим работы. Об этом сообщает глава администрации города Виталий Артемов.

Это связано с неблагоприятными метеорологическими явлениями, которые ожидаются в регионе сегодня, 4 июля. На регион надвигаются грозы, ливень, сильный дождь, крупный град, порывы ветра до 27 метров в секунду, имеется опасность формирования смерчей.

Коммунальным службам, городским предприятиям, префектурам поручили увеличить количество сотрудников в оперативных бригадах на случай необходимости ликвидации последствий непогоды.

Мэр призывает рязанцев по возможности ограничить время нахождения на улице и не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Шелкопряд объел 100% лиственных насаждений в Криушинском и Клепиковском лесничествах в 2023 году

В РГУ идет набор на обучение в отделение «Теология»

Чемпион мира по греко-римской борьбе Нугзари Цурцумия умер в 27 лет

Павел Малков встретился с лучшими выпускниками Рязанской области

Мужчина внезапно распылил газ из баллончика в лицо женщине в Иркутске

Рязанка пожаловалась на водителя автобуса, «трендевшего» по телефону

В Рязани 3 июля был побит температурный рекорд

Невыносимое пекло накрывает Россию

В Рязани ребёнок выпал с 4-го этажа

Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Опубликовано экстренное обращение мэра к жителям Рязани

Кинолюбовь длится не один год: Пескова раскрыла правду об отношениях с Курцыным

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Шелкопряд объел 100% лиственных насаждений в Криушинском и Клепиковском лесничествах в 2023 году

Новости Рязани
А теперь шелкопряд переместился южнее.

В РГУ идет набор на обучение в отделение «Теология»

Новости Рязани
Прием документов ведется до 15 июля.

Чемпион мира по греко-римской борьбе Нугзари Цурцумия умер в 27 лет

Новости мира
Чемпионом мира по греко-римской борьбе Цурцурия стал в 2019 году, выиграв соревнования в столице Казахстана.

Павел Малков встретился с лучшими выпускниками Рязанской области

Новости Касимова
В этом году стобалльниками на ЕГЭ стали 32 выпускника.

Мужчина внезапно распылил газ из баллончика в лицо женщине в Иркутске

Новости мира
Полиция призывает его самостоятельно явиться в отделение полиции № 5 в Иркутске для разбирательства.