В Рязани городские службы перевели в усиленный режим работы

Городские службы в Рязани перевели на усиленный режим работы. Об этом сообщает глава администрации города Виталий Артемов.

Это связано с неблагоприятными метеорологическими явлениями, которые ожидаются в регионе сегодня, 4 июля. На регион надвигаются грозы, ливень, сильный дождь, крупный град, порывы ветра до 27 метров в секунду, имеется опасность формирования смерчей.

Коммунальным службам, городским предприятиям, префектурам поручили увеличить количество сотрудников в оперативных бригадах на случай необходимости ликвидации последствий непогоды.

Мэр призывает рязанцев по возможности ограничить время нахождения на улице и не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.