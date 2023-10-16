В Рязани фестиваль «Зеркало сцены» провели в стиле выпускного вечера

15 октября на сцене Рязанского театра драмы прошла девятая торжественная церемония вручения наград фестиваля-премии «Зеркало сцены». В этом году знаменательное театральное событие приурочили к Году педагога и наставника в России.

В театральной среде совсем как в школе. Педагог вкладывает силы, знания и душу в своё дело и в своих подопечных, а артист отдаёт себя ради создания яркой роли, в которой кто-то сможет найти ответы на важные вопросы. Фестиваль сравнили со сдачей экзаменов, соответствующая атмосфера была в зале и на сцене — немного трепетная и волнительная.

В этот вечер представители четырёх рязанских театров собрались в одном месте, чтобы подвести итоги прошлого сезона. Лучшие из лучших получили заветные статуэтки. Награждение проходило под музыкальные и танцевальные номера, в атмосфере любви, дружбы и юмора. Представители театральных трупп наблюдали за происходящим на сцене с непривычной для себя позиции — из зрительного зала.

Итоги фестиваля:

Награду в номинации «Мастер»получила София Зайцева, заведующая костюмерной Рязанского театра кукол;

В номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» премию посмертно присудили Александру Зайцеву.

Были награждены лучшие работники сцены в следующих номинациях:

Лучшая работа художника по свету — у Юрия Лебедева, Рязанский театр Кукол;

Лучшая работа художника по костюмам — у Татьяны Вилановой, Рязанский театр на Соборной;

Премия за лучшую работу художника-постановщика досталась Анне Репиной и Ларисе Микину-Прободяк (Рязанский театр Кукол).

Премию за лучшее музыкальное оформление/лучшую работу композитора получил Артём Тульчинский (Рязанский театр кукол);

Премия в номинации «Лучшая работа балетмейстера хореографа» досталась Алексею Ищуку (Рязанский театр кукол»);

Награду за лучшую роль второго плана получил Валерий Рыжков (Рязанский театр Драмы), награду за лучшую роль в спектакле для детской или подростковой аудитории получила Дарья Ефремова из Рязанского театра Кукол.

Лучшим молодым актёром сезона стал Николай Ребров (Театр на Соборной). Лучшая женская роль в этом году не была присуждена по решению судей, а лучшую мужскую роль «взял» Роман Горбачёв (Рязанский театр Драмы).

Медаль за лучшую работу режиссёра получил Юрий Печенежский за спектакль «Двенадцатая ночь».

Театр кукол получил статуэтки за лучший спектакль для детской аудитории «Лето на память» и за лучший спектакль большой формы «Сон в летнюю ночь».

Награждение закончилось в лучших традициях школьного выпускного — лёгким и трогательным вальсом.

Авторы фото — Пётр и Елена Чирковы