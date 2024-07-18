В Рязани два микрорайона обесточила крыса

Аварийное отключение электроэнергии в рязанских микрорайонах Кальное и Дашково-Песочня 17 июля произошло из-за попадания крысы в трансформаторную подстанцию. Об этом пресс-служба РГРЭС сообщила в ответ на вопросы рязанцев об отсутствии света в домах в telegram-канале губернатора Павла Малкова.

— В 22:45 произошло отключение распределительного пункта и кабельной линии в результате чего под отключение попала часть потребителей на улицах: Кальная, Быстрецкая, Касимовское шоссе, Тимуровцев, Новосёлов, Боголюбова. Причиной отключения стало попадание крысы в высоковольтную часть трансформаторной подстанции, — информирует предприятие.

По мнению МУП, попадание крысы в подстанцию произошло из-за того, что рядом находятся мусорные контейнеры. К 5 часам утра у части потребителей восстановили электричество. Сейчас ведутся работы по восстановлению кабеля.