В Рязани два микрорайона обесточила крыса

Аварийное отключение электроэнергии в рязанских микрорайонах Кальное и Дашково-Песочня 17 июля произошло из-за попадания крысы в трансформаторную подстанцию. Об этом пресс-служба РГРЭС сообщила в ответ на вопросы рязанцев об отсутствии света в домах в telegram-канале губернатора Павла Малкова.
По мнению МУП, попадание крысы в подстанцию произошло из-за того, что рядом находятся мусорные контейнеры. К 5 часам утра у части потребителей восстановили электричество. Сейчас ведутся работы по восстановлению кабеля.