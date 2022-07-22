В Рязани бесследно исчезла 34-летняя женщина.

В Рязани бесследно исчезла 34-летняя Князева Оксана Николаевна. О розыске женщины сообщил сайт следственного управления СК РФ Рязанской области.

Следователи проводят проверку по факту исчезновения Оксаны Князевой. 16 июля 2022 года рязанка ушла из квартиры дома № 34/6 по улице Гоголя, её местонахождение неизвестно.

Рост пропавшей — 1 метр 85 сантиметров, телосложение худощавое, волосы длинные тёмные, глаза серо-зелёные, на правом плече татуировка в виде красно-жёлтого цветка лилии.

На момент пропажи Князева была в бледно-зелёной футболке с надписью на груди, на ногах светлые джинсы с разрезами на бёдрах. Обувь — босоножки на платформе белого цвета.

Людей, которые могут помочь в поисках, просят звонить: 8-910-906-11-41.

Напомним также, что до сих пор в Рязани продолжаются поиски бесследно исчезнувшей Елены Логуновой.