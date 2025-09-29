В Рязани автомобиль попал в ДТП из-за «реально огромной ямы» 

На улице Вокзальной в Рязани произошло ДТП. Видео с сотрудниками ГИБДД, оформлявшими аварию, опубликовал телаграм-канал «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ | РЯЗАНЬ».

Сообщается, что причиной аварии стала яма на дороге.

— Будьте аккуратнее, яма реально огромная, — пишет автор поста.

@t.me/rznlifetg

ДТП из-за ям на дорогах в Рязани случались и раньше. Например, 14 автомобилей пробили колёса в яме на Северной окружной дороге.

А летом прошлого года, асфальт провалился на перекрестке Есенина — Фирсова — Садовая.