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Среда, 8 декабря, 2021
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В Рязани арестовали экс-сотрудника ФСБ по обвинению в даче многомиллионной взятки

Александр Ильин

Советский районный суд Рязани удовлетворил ходатайство следователя и избрал бывшему сотруднику ФСБ меру пресечения в виде заключения под стражу. Его обвиняют в дачи взятки в размере 6 млн рублей (по ч.3 ст.30 ч.5 ст.291 УК РФ), сообщает пресс-служба суда. 

По версии органов предварительного расследования, мужчина, действуя в интересах лица, передал деньги другому человеку для их последующей передачи в качестве взятки должностным лицам в следственном комитете и прокуратуре Рязанской области. 

Уточняется, что целью взятки являлось оказание помощи в продлении срока ознакомления обвиняемой Я. с материалами уголовного дела, а также способствовании не направления данного уголовного дела в суд для рассмотрения по существу. 

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Сторона защиты просила избрать в отношении экс-сотрудника ФСБ меру пресечения в виде домашнего ареста или залога, указывая на его прошлые боевые заслуги. Это ходатайство суд не удовлетворил. 

Обвиняемый заключён под стражу до 1 февраля 2022 года.  

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