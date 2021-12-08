В Рязани арестовали экс-сотрудника ФСБ по обвинению в даче многомиллионной взятки

Советский районный суд Рязани удовлетворил ходатайство следователя и избрал бывшему сотруднику ФСБ меру пресечения в виде заключения под стражу. Его обвиняют в дачи взятки в размере 6 млн рублей (по ч.3 ст.30 ч.5 ст.291 УК РФ), сообщает пресс-служба суда.

По версии органов предварительного расследования, мужчина, действуя в интересах лица, передал деньги другому человеку для их последующей передачи в качестве взятки должностным лицам в следственном комитете и прокуратуре Рязанской области.

Уточняется, что целью взятки являлось оказание помощи в продлении срока ознакомления обвиняемой Я. с материалами уголовного дела, а также способствовании не направления данного уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

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Сторона защиты просила избрать в отношении экс-сотрудника ФСБ меру пресечения в виде домашнего ареста или залога, указывая на его прошлые боевые заслуги. Это ходатайство суд не удовлетворил.

Обвиняемый заключён под стражу до 1 февраля 2022 года.