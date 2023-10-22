В Рязани активисты убрали мусор и ветки в сквере Быстрец

По инициативе активистов с Касимовского шоссе и ТСЖ дома № 57, при участии сотрудников администрации города состоялся субботник в сквере Быстрец. Рязанцы убрали мусор, ветки, провели опиловку деревьев, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Жители планируют продолжить благоустройство зеленой зоны. Проект по второму этапу благоустройства сквера Быстрец примет участие в городском и областном отборах проектов местных инициатив на 2024 год.

Среди предполагаемых работ — дальнейшее обустройство дорожек, создание экотропы, установка малых архитектурных форм и информационного стенда.

Также планируется продолжить санитарную прочистку от дикорастущей поросли.

Ранее мэрия сообщила о проведении общегородского субботника.