В Рязани 27 мая проведут ямочный ремонт на четырех улицах

В понедельник, 27 мая, в Рязани проведут ремонт на 4 улицах. Об этом сообщает администрация города.

Текущий ремонт проведут на улицах Октябрьская, Крупская, Дзержинского, Осипенко.

Также в течение дня, по сообщение мэрии, будут выкашивать газоны во всех районах города, высаживать и поливать цветы.

На улице Интернациональная устранят повреждения на сетях уличного освещения.

Ночью с городских улиц вывезли 72 кубических метра грунтовых наносов. Также во всех районах города подметали и мыли улицы. На улице Гагарина покрасили 1040 метров бортового камня.