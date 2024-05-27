Понедельник, 27 мая, 2024

В Рязани 27 мая проведут ямочный ремонт на четырех улицах

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: admrzn.ru/

В понедельник, 27 мая, в Рязани проведут ремонт на 4 улицах. Об этом сообщает администрация города.

Текущий ремонт проведут на улицах Октябрьская, Крупская, Дзержинского, Осипенко.

Также в течение дня, по сообщение мэрии, будут выкашивать газоны во всех районах города, высаживать и поливать цветы.

На улице Интернациональная устранят повреждения на сетях уличного освещения.

Ночью с городских улиц вывезли 72 кубических метра грунтовых наносов. Также во всех районах города подметали и мыли улицы. На улице Гагарина покрасили 1040 метров бортового камня.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

МЧС выпустило предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическим явлениями

В Рязани сняли «песчаную бурю»

В Шацке несовершеннолетний пассажир мотоцикла получил травмы в ДТП

На предварительном голосовании «Единой России» побеждает Владислав Головин

В третьем выпуске «ВИА Суперстар!» члены жюри спасли ВИА «Лейся, песня!»

В Рязанской области сохранится высокая пожарная опасность

Мошкара не помешала старту 14-го сезона рыбатлона под Рязанью

ВСУ атаковали автостоянку в Грайвороне, пострадала женщина

Над Шацким районом заметили беспилотник

Рязанцы сообщили о разрушении памятника Советско-Польскому братству по оружию

4-летний ребёнок погиб при кормлении гусей под Петербургом

И. о. главврача Рязанского госпиталя для ветеранов стала Наталия Перегудова

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

МЧС выпустило предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическим явлениями

Новости Рязани
С 28 по 31 мая в большинстве районов Рязанской области будет сохраняться высокая пожарная опасность.

В Рязани сняли «песчаную бурю»

Новости Рязани
В понедельник , 27 мая, рязанцы увидели на улицах...

В Шацке несовершеннолетний пассажир мотоцикла получил травмы в ДТП

Новости Рязани
От тяжелых травм водителя и пассажиры спасли мотошлемы.

На предварительном голосовании «Единой России» побеждает Владислав Головин

Новости Рязани
Его отрыв от ближайшего кандидата почти в 10 раз.

В третьем выпуске «ВИА Суперстар!» члены жюри спасли ВИА «Лейся, песня!»

Новости мира
В минувшее воскресенье, 26 мая, в эфир НТВ вышел третий выпуск нового оригинального музыкального шоу «ВИА Суперстар!», а это значит, что проект перевалил за экватор.