Среда, 17 июля, 2024

В Рязани 17 лет и 6 месяцев колонии особого режима получил житель Московской области за производство наркотиков

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Изображение от Freepik

Рязанский областной суд признал виновным жителя Московской области за производство наркотиков на территории Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

33-летний ранее судимый мужчина, действуя в составе группы лиц, оборудовал в Скопинском районе лабораторию по серийному производству синтетических наркотиков. Лаборатория находилась в специально оборудованном жилом помещении на территории частного домовладения. С декабря 2022 по июнь 2023 он произвел более 2 килограммов веществ.

Мужчину признали виновным по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере) и назначили наказание  в виде 17 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанская область дополнительно получит свыше 350 млн рублей для строительства жилья на селе

Рязанская выпускница улучшила результат на ЕГЭ по литературе с 78 до 100 баллов

Обработку рязанских лесов от непарного шелкопряда признали эффективной на 92%

В Касимове, Ряжске и Сараях появятся муралы рязанских художников Александры Шаяхметовой и Александра Синицына

Зверям нет пощады. Раскрыта судьба азовца*, казнившего русского воина

17 компаний и ИП из Рязанской области вышли на федеральный этап конкурса «100 лучших товаров России»

Прокурор больше часа насиловал подчиненную в здании прокуратуры в Осетии

Американский рэпер признался в любви к России

Актриса Мария Голубкина сделала неожиданное признание об Андрее Миронове

В Рязанской области вновь аномальная жара

Стало известно число раненых и погибших белгородцев с начала СВО

В Екатеринбурге отчим несколько месяцев насиловал восьмиклассницу