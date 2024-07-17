В Рязани 17 лет и 6 месяцев колонии особого режима получил житель Московской области за производство наркотиков

Рязанский областной суд признал виновным жителя Московской области за производство наркотиков на территории Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

33-летний ранее судимый мужчина, действуя в составе группы лиц, оборудовал в Скопинском районе лабораторию по серийному производству синтетических наркотиков. Лаборатория находилась в специально оборудованном жилом помещении на территории частного домовладения. С декабря 2022 по июнь 2023 он произвел более 2 килограммов веществ.

Мужчину признали виновным по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере) и назначили наказание в виде 17 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.