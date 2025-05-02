В Рязани 15-летняя девушка устроила ДТП на автомобиле отца

Сотрудники ГИБДД выяснили детали ночного ДТП с участием подростка. Подробности происшествия опубликованы в официальном телеграм-канале Управления МВД России по региону.

15-летняя девушка из Рязани за рулём «Hyundai Solaris», по предварительным данным, совершила столкновение с дорожной опорой на улице Стройковой. В аварии обошлось без пострадавших. Ситуацию на контроль взяла инспекция ПДН. Девушку поставили на учёт, а с её родителями провели профилактическую беседу.

Отца девушки привлекут к административной ответственности за нарушение «комендантского часа» для несовершеннолетних и передачу управления лицу без водительского удостоверения.