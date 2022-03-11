В Рязани 11 марта отключат холодную воду на улице Качевской

В пятницу, 11 марта, в Рязани не будет холодной воды на одной из улиц посёлка Строитель, сообщает пресс-служба мэрии.

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С 10:00 до 15:30 отключат воду в доме 36, к.1 по улице Качевская.

Причина — ремонтные работы на водопроводе.