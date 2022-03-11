-11.7 C
Рязань
Пятница, 11 марта, 2022

В Рязани 11 марта отключат холодную воду на улице Качевской

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязани 11 марта отключат холодную воду на улице Качевской

Александр Ильин
Изображение Jonas KIM с сайта Pixabay

В пятницу, 11 марта, в Рязани не будет холодной воды на одной из улиц посёлка Строитель, сообщает пресс-служба мэрии.

- Реклама -

С 10:00 до 15:30 отключат воду в доме 36, к.1 по улице Качевская. 

Причина — ремонтные работы на водопроводе.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяМать пропавшей Елены Логуновой поздравила внучку с днём рождения через соцсети
Комментарии для сайта Cackle
spot_img