В Рязани 11-летний мальчик получил перелом позвоночника, катаясь с горки

В Рязани 11-летний Степан получил перелом четырех подгрудных позвонков, катаясь с горки на Лыбедском бульваре, сообщает ГТРК «Ока».

Горка закрыта для посетителей, вход заколочен досками, но мальчик нашёл лазейку. Степан скатился без подстилки, ударился спиной о лёд.

Мать отговаривала сына от опасной затеи, но не уследила.

— Он вскочил, начал руками махать, не мог вздохнуть минут 5-7. Немного прошлись, и я говорю, поедем сейчас в травмпункт. У него, конечно, сразу все прошло, когда узнал, что поедем к врачу, — рассказала рязанка.

Степан проходит лечение в ОДКБ имени Дмитриевой. Травма серьёзная, к счастью, компрессионный перелом обошёлся без значительного смещения.

По словам Владимира Недорезова, заведующего травматолого-ортопедическим отделением ОДКБ, с подобными травмами юные пациенты поступают практически ежедневно. За зиму в больнице оказалось порядка 40 детей, но этот меньше, чем годом ранее. Из-за тёплой погоды дети не могут много кататься на ватрушках. Основные травмы получают на необорудованных горках и нечищеных тротуарах.