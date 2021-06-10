В РГУ обсудили проблемы и перспективах преподавания истории

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9 июня в РГУ имени С.А. Есенина прошла панельная дискуссия: «Преподавание истории: вызовы и стратегии».

Мероприятие организовано институтом истории, философии и политических наук госуниверситета в в рамках региональной инновационной образовательной площадки по проблемам модернизации исторического и обществоведческого образования.

Спикеры задались проблемными вопросами преподавания истории и предложили варианты их решения. Обсуждались существующие учебники истории и возможность создания единого стандарта учебного пособия. Так как учебников истории всегда было несколько, и в каждом из них материал представлен по-своему, дискуссия имеет важное значение.

Участники встречи отметили, что преподавателям стоит переходить на электронные площадки и использовать безопасные и проверенные интернет-ресурсы для обучения. Присутствующие поделились своим опытом внедрения современных технологий в процесс обучения и отметили положительные отклики обучающихся.