Продолжающиеся поставки оружия Киеву странами НАТО лишь затягивают украинский конфликт и препятствуют возобновлению переговоров с Москвой. Об этом заявили «Известиям» в российском парламенте.
Переговорный процесс между Россией и Украиной начнется, как только остановятся поставки западного оружия Киеву, уверен политик.
Как отметил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, если вначале страны НАТО пытались «опустив глаза» поставлять оружие и боеприпасы «оборонительного характера», то теперь «все маски сброшены».
Впрочем, страны-члены альянса вряд ли остановят отправку оружия, поскольку они заинтересованы в том, чтобы один славянский народ враждовал с другим, заключил он.
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