24.5 C
Рязань
Воскресенье, 27 июня, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

В реку Кострому сливают «кровавые» стоки

Никита Брыкин
В реку Кострому сливают «кровавые» стоки
- Advertisement -

Пользователи обсуждают кадры, на которых видно, как да ярко-красного цвета из трубы хлещет прямо в реку Кострому, пишет портал «k1news.ru».

Странный слив заметили в нескольких метрах от моста, где неподалеку отдыхают и купаются костромичи.

«Передумали там купаться. Места для купания есть, но после таких видео страшно», – признался горожанин.

Некоторые комментаторы предположили, что причиной всему стало добавление красителя в воду для проверки протечки в связи с ремонтом сетей на улице Островского.

В городской администрации пояснили, что на место случившегося выедет специалист, который возьмет пробы воды для анализа.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,267ЧитателиЧитать
1,529ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]