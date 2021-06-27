В реку Кострому сливают «кровавые» стоки

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Пользователи обсуждают кадры, на которых видно, как да ярко-красного цвета из трубы хлещет прямо в реку Кострому, пишет портал «k1news.ru».

Странный слив заметили в нескольких метрах от моста, где неподалеку отдыхают и купаются костромичи.

«Передумали там купаться. Места для купания есть, но после таких видео страшно», – признался горожанин.

Некоторые комментаторы предположили, что причиной всему стало добавление красителя в воду для проверки протечки в связи с ремонтом сетей на улице Островского.

В городской администрации пояснили, что на место случившегося выедет специалист, который возьмет пробы воды для анализа.