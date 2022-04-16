В рамках правительственного часа в Рязанской областной Думе обсудили вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства

В Рязанской областной Думе в рамках очередного заседания состоялся правительственный час, посвящённый развитию малого и среднего предпринимательства в Рязанской области. С докладом выступил руководитель регионального министерства экономического развития Андрей Ворфоломеев.

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Он проинформировал депутатов, что в регионе в сфере предпринимательства осуществляют деятельность 59,3 тысячи субъектов. Из них 41,1 тыс. – субъекты МСП, 18,2 тыс. – самозанятые граждане. На долю МСП приходится 28,8% валового регионального продукта. Организации и предприятия обеспечивают занятость более трети экономически активного населения региона.

Поддержка малого и среднего предпринимательства ведётся как на региональном, так и на федеральном уровне. Основные приоритетные направления – оказание финансовой поддержки, поддержка через Центр «Мой бизнес», оказание помощи в развитии экспортного потенциала и производственной инфраструктуры, создание комфортных условий налогообложения.

Заслушав доклад министра, парламентарии смогли задать ему свои вопросы. Депутат Андрей Глазунов поинтересовался, как происходит поддержка начинающих предпринимателей. Андрей Ворфоломеев уточнил, что особое внимание в Рязанской области уделяется именно молодому бизнес-сообществу. В конце марта на федеральном уровне принято решение о предоставлении гражданам до 25 лет, открывающим свой бизнес, грантов от 100 до 500 тысяч рублей. Для них также действуют различные программы подготовки и поддержки, например, работает школа молодого предпринимателя.

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Депутат Александр Жукаев акцентировал своё внимание инструментах финансовой поддержки предпринимательства. Андрей Ворфоломеев рассказал: субъектам МСП доступны региональные и федеральные льготные займы. Также предприниматели могут воспользоваться механизмом «кредитных каникул».

Парламентарии приняли доклад к сведению.